Ризикнув здоров'ям: глава МЗС Угорщини отримав вакцину "Супутник V" (фото)

Щеплення в ЄС ще не схвалили

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вакцинувався проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V", проти якої в ЄС категорично висловилися і публічно відмовилися від закупівлі.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки вакцинація може перемогти пандемію!", – написав Петер Сійярто після того, як отримав щеплення.

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Угорщина схвалила до застосування в країні вакцини AstraZeneca, Sinopharm і "Супутник V". Також в для вакцинації громадян застосовуються препарати Pfizer і Moderna, які схвалив Євросоюз.

Нещодавно після двох доз російської вакцини "Супутник V" журналістка Катерина Дементьєва захворіла на COVID-19.

Також ми писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

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