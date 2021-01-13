Русский
$ 28,05
34,08
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Фатальна сварка з чоловіком: в Польщі вбили українку (відео)

13 січня, 11:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Затриманому загрожує довічне ув'язнення, у пари залишилася трирічна дочка

У Польщі загинула українка. Її вбив власний чоловік. Жінці було 34 роки.

Реклама

Інцидент стався в місті Соколуві-Підлянській. До правоохоронців звернулися друзі жінки, тому що вона кілька днів не виходила на зв'язок.

Оперативники мусили вибивати двері в будинку, де українка жила зі своїм чоловіком. Він зізнався у вбивстві дружини. Розповів, що під час сварки не розрахував сили і задушив кохану.

Відео: Сьогодні

Затриманому загрожує довічне ув'язнення. У пари залишилася трирічна дочка. Долю дівчинки вирішують соцслужби.

В тренді
У Британії посилять покарання за порушення карантину

Раніше повідомлялося, що в Польщі за страшних обставин загинув українець.

Реклама

Також повідомлялося, що на заході Польщі виявили тіло 47-річного українця, який лежав біля згорілого автомобіля в місті Новий Томишль.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео Польща смерть
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз
"Оголені груди – знак протесту": у Празі пройшла акція проти карантину (фото)Євросоюз
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два роки
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два рокиЕкономіка
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та Європі
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та ЄвропіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти