Фатальна сварка з чоловіком: в Польщі вбили українку (відео)

У Польщі загинула українка. Її вбив власний чоловік. Жінці було 34 роки.

Реклама

Інцидент стався в місті Соколуві-Підлянській. До правоохоронців звернулися друзі жінки, тому що вона кілька днів не виходила на зв'язок.

Оперативники мусили вибивати двері в будинку, де українка жила зі своїм чоловіком. Він зізнався у вбивстві дружини. Розповів, що під час сварки не розрахував сили і задушив кохану.

Відео: Сьогодні

Затриманому загрожує довічне ув'язнення. У пари залишилася трирічна дочка. Долю дівчинки вирішують соцслужби.

В тренді У Британії посилять покарання за порушення карантину

Раніше повідомлялося, що в Польщі за страшних обставин загинув українець.

Реклама

Також повідомлялося, що на заході Польщі виявили тіло 47-річного українця, який лежав біля згорілого автомобіля в місті Новий Томишль.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама