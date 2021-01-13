Фатальна сварка з чоловіком: в Польщі вбили українку (відео)

У Польщі загинула українка. Її вбив власний чоловік. Жінці було 34 роки.
Інцидент стався в місті Соколуві-Підлянській. До правоохоронців звернулися друзі жінки, тому що вона кілька днів не виходила на зв'язок.
Оперативники мусили вибивати двері в будинку, де українка жила зі своїм чоловіком. Він зізнався у вбивстві дружини. Розповів, що під час сварки не розрахував сили і задушив кохану.
Затриманому загрожує довічне ув'язнення. У пари залишилася трирічна дочка. Долю дівчинки вирішують соцслужби.
Раніше повідомлялося, що в Польщі за страшних обставин загинув українець.
Також повідомлялося, що на заході Польщі виявили тіло 47-річного українця, який лежав біля згорілого автомобіля в місті Новий Томишль.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк