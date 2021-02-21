Росія відмовилася звільнити Навального. Європа готує відповідь

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо Олексія Навального в понеділок, 22 лютого. Вони підготують відповідь на рішення російського суду, який визнав законною заміну умовного терміну Навального на реальний.

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Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", – написав Боррель.

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Раніше Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. У РФ відмовилися виконати цю вимогу.

Як відомо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму. Навальний звертався до Європейського суду ще 20 січня, тобто до рішення замінити йому умовний строк на реальний.

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