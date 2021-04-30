Росія заборонила в'їзд главі Європарламенту і ще 7 єврочиновникам

Кремль відповів на санкції ЄС через арешт Олексія Навального і страти геїв в Чечні – Європа погрожує відповісти на дії РФ

У відповідь на санкції, які Євросоюз ввів щодо шести російських чиновників в березні, в Росію заборонили в'їжджати восьми європейським чиновникам.

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Про це 30 квітня повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

До російського "чорного списку" потрапили:

Давід Марія Сассоли – голова Європарламенту;

Віра Юрова – віце-голова Єврокомісії зі спільних цінностей та транспарентності;

Жак Мер – член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах – керівник прокуратури Берліна;

Оса Скотт – очільник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск – голова мовного департаменту Естонії;

Іварс Аболіньш – голова нацради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіньш – директор центру державної мови Латвії.

У МЗС зазначили, що мова йде про санкції, які ЄС ввів проти Росії за репресії щодо опозиціонера Олексія Навального і тортури геїв в Чечні.

Сассолі вже іронічно відреагував на таке рішення російської влади. Судячи з усього, він не засмутився.

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"У Кремлі на мене не чекають? Я здогадувався... Жодні санкції або загрози не змусять Європарламент і мене перестати захищати права людини, свободу і демократію. Загрози не змусять нас замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди", – написав він в своєму Twitter.

А в спільній заяві з головами Єврокомісії та Європейської ради Урсулою фон дер Ляєн та Шарлем Мішелем Сассолі засудив заборону на в'їзд, назвавши її необгрунтованою і незаконною.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин", – стверджують вони, залишивши за собою право вжити заходів у відповідь.

Нагадаємо, напередодні Європарламент прийняв резолюцію із закликом відключити РФ від платіжної системи SWIFT і зупинити імпорт російської нафти і газу в разі військового наступу на Україну.