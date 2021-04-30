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Росія заборонила в'їзд главі Європарламенту і ще 7 єврочиновникам

30 квітня, 22:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кремль відповів на санкції ЄС через арешт Олексія Навального і страти геїв в Чечні – Європа погрожує відповісти на дії РФ

У відповідь на санкції, які Євросоюз ввів щодо шести російських чиновників в березні, в Росію заборонили в'їжджати восьми європейським чиновникам.

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Про це 30 квітня повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

До російського "чорного списку" потрапили:

  • Давід Марія Сассоли – голова Європарламенту;
  • Віра Юрова – віце-голова Єврокомісії зі спільних цінностей та транспарентності;
  • Жак Мер – член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Йорг Раупах – керівник прокуратури Берліна;
  • Оса Скотт – очільник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
  • Ільмар Томуск – голова мовного департаменту Естонії;
  • Іварс Аболіньш – голова нацради Латвії з електронних ЗМІ;
  • Маріс Балтіньш – директор центру державної мови Латвії.

У МЗС зазначили, що мова йде про санкції, які ЄС ввів проти Росії за репресії щодо опозиціонера Олексія Навального і тортури геїв в Чечні.

Сассолі вже іронічно відреагував на таке рішення російської влади. Судячи з усього, він не засмутився.

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"У Кремлі на мене не чекають? Я здогадувався... Жодні санкції або загрози не змусять Європарламент і мене перестати захищати права людини, свободу і демократію. Загрози не змусять нас замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди", – написав він в своєму Twitter.

А в спільній заяві з головами Єврокомісії та Європейської ради Урсулою фон дер Ляєн та Шарлем Мішелем Сассолі засудив заборону на в'їзд, назвавши її необгрунтованою і незаконною.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин", – стверджують вони, залишивши за собою право вжити заходів у відповідь.

Нагадаємо, напередодні Європарламент прийняв резолюцію із закликом відключити РФ від платіжної системи SWIFT і зупинити імпорт російської нафти і газу в разі військового наступу на Україну.

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