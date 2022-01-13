"Росія зараз дуже поспішає": Вершбоу пояснив паніку Кремля через Україну

Російська політика щодо України зазнала поразки, заявив Вершбоу

Александер Вершбоу. Фото: twitter.com/Defence24pl

Росія навмисно загострює ситуацію навколо України, щоб грати на страхах Заходу перед війною. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александер Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Росія поспішає через те, що вони знають, що їхня політика щодо України зазнала поразки, і вони переживають, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу, вона поглиблює свої стосунки з НАТО, з Євросоюзом", – сказав він.

Реклама

"Йдеться навіть про потенційне членство в майбутньому. І це, звичайно, їх примушує фабрикувати кризи, їх винаходити, їх спричиняти. Тому що певним чином вони втрачають основу для підкорення України", – наголосив Вершбоу.

Він зазначив, що росіяни вимагають зупинити розширення НАТО нібито через те, що у них є проблеми з безпекою.

"Історія показує, що це не так. І, звичайно, це одна з причин, чому вони поспішають", – сказав ексзаступник генерального секретаря НАТО.

Реклама

"Крім того, вони хочуть скористатися страхом, боязню Заходу перед війною. Вони таким чином постійно загострюють цю ситуацію, цю риторику щодо війни, щоби заважати НАТО ухвалювати зважені рішення", – резюмував Александер Вершбоу.