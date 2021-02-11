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"Росія принизила Європу": прем'єр Естонії засудила візит Борреля в Москву

11 лютого, 03:30

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водночас Кая Каллас проти відставки верховного представника ЄС

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас приєдналася до голосів з Європейського союзу, які вважають принизливим візит верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля в Росію.

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Про це вона заявила в середу, 10 лютого, виступаючи в парламенті країни, передає DW.

"Росія принизила представника Європи, принизила Європу" , – підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що тепер всім повинно бути повністю зрозуміло, що Росія не здатна на діалог.

"Я думаю, все це остудить людей, які наївно сподівалися, що з Росією можливий діалог. Росія однозначно не бажає діалогу, і ми повинні виходити з цього факту" , – заявила прем'єр.

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Водночас вона не приєдналася до вимог відставки Борреля, які озвучують в останні дні деякі європейські політики, але виступає за санкції проти Росії.

"Вимога голови Борреля – не та відповідь, що доречна у цій ситуації. Ми повинна спостерігати за Росією і впроваджувати санкції", – сказала Каллас.

Слід зазначити, що більшість політиків в Брюсселі залишилися вкрай незадоволені поїздкою Борреля в Москву.

Водночас сам Боррель вже закликав запровадити проти Росії нові санкції за гібридну агресію, а російську владу назвав авторитарною.

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Росія Естонія ЄС санкції Жозеп Боррель
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