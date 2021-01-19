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Росіяни в ПАРЄ бойкотуть дебати про отруєння Навального: європарламентарі обурені

19 січня, 20:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

25 січня відбудуться термінові слухання щодо замаху на опозиціонера

Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи проголосував за термінові дебати у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 20 голосів "за", 2 "проти", а росіяни принципово не з'явилися на засіданні.

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сам опозиціонер не зміг бути присутнім на онлайн-слуханнях через арешт. Водночас у повному складі була відсутня російська делегація, що обурило європейських парламентарів.

Доповідач, французький депутат Жак Мер і детектив Bellingcat Христо Грозєв зазначили, що найімовірнішими виконавцями отруєння є співробітники ФСБ, але росіяни жодним чином не сприяють розслідуванню, пише Гончаренко.

А литовський депутат Емануеліс Зінгеріс нагадав, що можливість вести діалог із Росією стала свого часу головним аргументом в дискусії про те, чи варто повертати російську делегацію, яка так і не виконала жодних умов від ПАРЄ. Але російські депутати і нині не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з правовим комітетом.

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Український нардеп каже, що в рамках зимової сесії ПАРЄ, яка почнеться 25 січня, відбудуться термінові слухання щодо отруєння Навального. "За" це рішення проголосували 20 членів комітету і 2 були "проти", а Жак Мер вирушить до Росії, щоб поспілкуватися з представниками російської влади, хоча у членів комітету великі сумніви, що йому будуть у цьому сприяти.

Гончаренко цитує лист голови російської делегації Петра Толстого, в якому він повідомляє, що росіяни не братимуть участі в жодному засіданні, присвяченому справі отруєння Навального.

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Отруєння опозиціонера Толстой назвав "інцидентом". На думку росіян, Швеція, Франція і Німеччина не хочуть співпрацювати з Росією у розслідуванні справи, а версія про отруєння ｰ надумана і претензійна, тому росіяни відмовляються брати участь у засіданнях правового комітету ПАРЄ.

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Нагадаємо, раніше журналіст проекту Bellingcat Христо Грозєв виклав в публічний доступ інформацію щодо поїздок співробітників ФСБ, які можуть бути причетні до отруєння Навального.

За його даними, ці ж співробітники ФСБ можуть бути причетні до трьох вбивств.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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отруєння бойкот Олексій Гончаренко демарш bellingcat Олексій Навальний ПАРЄ

Джерело: Сьогодні

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