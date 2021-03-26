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Російські хакери зламали партію Меркель у Бундестазі – ЗМІ

26 березня, 15:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Німецькі правоохоронці перевіряють причетність ГРУ до кібератаки на депутатів

Депутати парламенту Німеччини, а також деяких земельних парламентів зазнали хакерської атаки, відповідальність за яку може нести Росія.

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Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на власні джерела.

За інформацією журналістів, кібератаці піддалися комп'ютери як мінімум семи членів Бундестагу (переважно представників правлячої коаліції – блоку ХДС/ХСС та партії СДПН) і 31 депутата ландтагів Бремену і Гамбургу – місцевих законодавчих органів в землях ФРН.

В даний час перевіряється, які саме могли бути викрадені.

Передбачається, що зловмисники належали до хакерського угруповання Ghostwriters. Доступ до комп'ютерів жертв вони отримали за допомогою фішингу – розсилаючи електронні листи від нібито заслуговують на довіру відправників.

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Угруповання Ghostwriters вважають спеціалізується на випуску фейковий новин про НАТО на популярних новинних сайтах або блогах, які їм вдається зламати. Організація існує як мінімум з 2017 року, але перш за її дії були спрямовані на розпалювання антинатовських настроїв в Латвії, Литві та Польщі.

Згідно з результатами аналізу експертів, угруповання явно діє в інтересах Росії, тому спецсужби Німеччини і запідозрили причетність ГРУ, співробітники якої зробили кібератаку на Бундестаг в 2015 році . У зв'язку з цим в минулому році генпрокурор Німеччини підписав ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна.

Нагадаємо, раніше Росію звинуватили в кібератаки на Європейське агентство лікарських засобів в грудні 2020 року, в результаті яких було викрадено документи про вакцину від коронавируса BioNTech / Pfizer.

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Росія Німеччина хакери кібератака бундестаг російські хакери хакерська атака
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