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На Росію чекають нові санкції: ЄС розробляє "список Навального"

11 лютого, 11:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Країни Балтії і Польща розробляють заходи покарання Кремля

Європейський Союз може ввести санкції щодо Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального.

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Про це, як повідомляє Delfi, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Список Навального" розробляють країни Балтії та Польща, і найближчим часом його буде подано в офіційні відомства ЄС. До нього будуть внесені всі особи, що якимось чином пов'язані з затриманням, взяттям під варту і судом над політиком, а також ймовірні замовники репресій.

"Спільне затвердження серйозних санкцій за списком Олексія Навального було б правильним кроком і хорошою відповіддю" на дії РФ, вважає Ландсбергіс.

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Крім того, розробляють і четвертий пакет санкцій щодо Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, репресії стосовно опозиції і переслідування учасників антиурядових протестів.

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"Ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країн Балтії", – каже очільник МЗС Литви.

За його словами, "ясних критеріїв" для складання списку поки що немає, але тривають дискусії і збираються докази щодо його фігурантів.

Нагадаємо, раніше парламент Чехії також підтримав розширення санкцій проти Росії через арешт Навального і учасників акцій на його підтримку.

Як ми вже писали, Рада ЄС із закордонних справ планує розглянути введення нових санкцій стосовно РФ на засіданні 22 лютого.

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Росія Литва Білорусія санкції санкції проти Росії Олексій Навальний
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