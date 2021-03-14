Самі винні: Єврокомісія відповіла на звинувачення в несправедливому розподілі вакцин

У ЄК розповіли, як можна повернутися до пропорційного розподілу

Європейська комісія у відповідь на заяву кількох країн Євросоюзу про несправедливий розподіл вакцин від COVID-19 погодилася, що найсправедливіше розподіляти на пропорційній основі – залежно від чисельності населення.

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Про це йдеться в заяві ЄК.

Там нагадали, що саме таке рішення і пропонувалося спочатку, але самі держави-члени захотіли відійти від пропозиції Єврокомісії "додавши гнучкості, що дала змогу погоджувати різний розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни".

"Відповідно до цієї системи, якщо держава-член вирішує не застосовувати свій пропорційний розподіл, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими державами-членами", – йдеться в заяві про рішення, ухвалене самими країнами.

У ЄК також підкреслили, що якщо члени Євросоюзу хочуть повернутися до пропорційного розподілу, то повинні досягти спільної угоди.

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"Держави-члени використовували цю систему для зміни пропорційного розподілу, запропонованого Комісією по всіх 6 угодах про попередню закупівлю" , – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в суботу Латвія, Австрія, Словенія, Чехія і Болгарія закликали провести європейський саміт, щоб обговорити розподіл вакцини від коронавірусу між державами ЄС. Там вважають, що поставки вакцини від коронавірусу деякими фармацевтичними компаніями здійснюються не за принципом справедливості.

Ми також повідомляли, що країни Євросоюзу масово відмовляються від використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca.

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