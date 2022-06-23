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Це офіційно! Україна тепер кандидат у ЄС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 21:24
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Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидата
Країни ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Фото: колаж "Сьогодні"
Країни ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Фото: колаж "Сьогодні"

Країни Європейського Союзу сьогодні, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидатів для України та Молдови.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Маї Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", – сказав Мішель.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всім є над чим попрацювати, перш ніж перейти до наступного етапу процесу.

"Я знаю, що вони рухатимуться швидко. Вони знають, наскільки це важливо для їхньої демократії, їхньої економіки та їхніх громадян", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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"Це унікальний та історичний момент у стосунках України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за підтримку. Майбутнє України в Європейському Союзі", – написав він.

Нагадаємо, раніше Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення ухвалила Єврокомісія 17 червня у Брюсселі.

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

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Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше деякі голови європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, який шлях доведеться пройти Україні після "зеленого світла" від Єврокомісії. Також ми писали, що заступниця голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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