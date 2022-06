Це офіційно! Україна тепер кандидат у ЄС

Країни Європейського Союзу сьогодні, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидатів для України та Молдови.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всім є над чим попрацювати, перш ніж перейти до наступного етапу процесу.

Very pleased with the Leaders’ endorsement of our Opinions



🇺🇦🇲🇩🇬🇪 all have work to do before moving to the next stage of the process.



I know that they will move swiftly.

They know how crucial this is for their democracies, their economies and their citizens.