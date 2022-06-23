Це офіційно! Україна тепер кандидат у ЄС

Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидата

Країни ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Фото: колаж "Сьогодні"

Країни Європейського Союзу сьогодні, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидатів для України та Молдови.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Маї Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", – сказав Мішель.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.



Історичний момент!



Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.



Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩



Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всім є над чим попрацювати, перш ніж перейти до наступного етапу процесу.

"Я знаю, що вони рухатимуться швидко. Вони знають, наскільки це важливо для їхньої демократії, їхньої економіки та їхніх громадян", – сказала вона.

Very pleased with the Leaders’ endorsement of our Opinions



🇺🇦🇲🇩🇬🇪 all have work to do before moving to the next stage of the process.



I know that they will move swiftly.

They know how crucial this is for their democracies, their economies and their citizens. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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"Це унікальний та історичний момент у стосунках України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за підтримку. Майбутнє України в Європейському Союзі", – написав він.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkrainehttps://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Нагадаємо, раніше Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення ухвалила Єврокомісія 17 червня у Брюсселі.

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

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Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше деякі голови європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, який шлях доведеться пройти Україні після "зеленого світла" від Єврокомісії. Також ми писали, що заступниця голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу.