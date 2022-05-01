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Літак-розвідник Росії вторгся у простір Швеції

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1 травня, 00:01
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Шведська влада заявила про порушення через плани щодо вступу країни до НАТО
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30 вторгся у повітряний простір Швеції. Про це повідомляє The Guardian .

Шведські військові представники заявили про порушення, оскільки країна розглядає можливість вступу до альянсу НАТО після вторгнення Росії до України.

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"У п'ятницю ввечері російський гвинтовий літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції", — йдеться у повідомленні міністерства оборони Швеції.

Органи оборони стежили за інцидентом і сфотографували його, відстежуючи літак, коли він летів на схід від Борнхольма, данського острова в Балтійському морі, перш ніж він попрямував у бік шведської території.

"Абсолютно неприйнятно порушувати повітряний простір Швеції. Ця акція непрофесійна і з огляду на загальну ситуацію з безпекою дуже недоречна. Шведський суверенітет завжди має шануватися", — заявив міністр оборони Петер Хультквіст в ефірі громадського телебачення SVT.

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