Найпоширеніші "побочки" від вакцинації проти COVID-19. Наскільки вони небезпечні?

Вакцини проти коронавірусу можуть викликати побічні ефекти, як і всі інші ліки, тому невелике нездужання після щеплення – це нормально.
Лікарі запевняють, що в більшості випадків вакцинованим від COVID-19 турбуватися нема про що, передає Mirror.
Професор Мартін Маршалл з Королівського коледжу лікарів загальної практики сказав: "Легкі побічні ефекти у деяких пацієнтів є нормальним явищем, як і при більшості вакцинацій ... При необхідності ми рекомендуємо пацієнтам лікувати їх знеболюючими, такими як парацетамол".
До поширених побічних ефектів відносять:
- біль в місці уколу;
- відчуття тяжкості;
- головний біль;
- почуття втоми;
- загальні болі;
- легкі симптоми грипу.
З незвичайних побічних ефектів після вакцинації лікарі відзначають збільшення лімфатичних вузлів.
Як впоратися з побічними ефектами при вакцинації:
- відпочити;
- прийняти парацетамол (після консультації з лікарем);
- тимчасово відмовитися від водіння авто.
Лікарі відзначають, що симптоми зазвичай тривають менше тижня, але якщо самопочуття різко погіршилося – варто звернутися за допомогою до фахівця.
Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків в Україні після щеплення від COVID-19.
Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якістьпрепарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.
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