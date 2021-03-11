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Найпоширеніші "побочки" від вакцинації проти COVID-19. Наскільки вони небезпечні?

11 березня, 23:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Британські медики розповіли, як впоратися з побічними ефектами

Вакцини проти коронавірусу можуть викликати побічні ефекти, як і всі інші ліки, тому невелике нездужання після щеплення – це нормально.

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Лікарі запевняють, що в більшості випадків вакцинованим від COVID-19 турбуватися нема про що, передає Mirror.

Професор Мартін Маршалл з Королівського коледжу лікарів загальної практики сказав: "Легкі побічні ефекти у деяких пацієнтів є нормальним явищем, як і при більшості вакцинацій ... При необхідності ми рекомендуємо пацієнтам лікувати їх знеболюючими, такими як парацетамол".

До поширених побічних ефектів відносять:

  • біль в місці уколу;
  • відчуття тяжкості;
  • головний біль;
  • почуття втоми;
  • загальні болі;
  • легкі симптоми грипу.

З незвичайних побічних ефектів після вакцинації лікарі відзначають збільшення лімфатичних вузлів.

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Як впоратися з побічними ефектами при вакцинації:

  • відпочити;
  • прийняти парацетамол (після консультації з лікарем);
  • тимчасово відмовитися від водіння авто.

Лікарі відзначають, що симптоми зазвичай тривають менше тижня, але якщо самопочуття різко погіршилося – варто звернутися за допомогою до фахівця.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків в Україні після щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якістьпрепарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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