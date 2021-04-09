Наймодніший готель George V пограбували: злочинці втекли на скутері (фото)

У Франції пограбували наймодніший, за версією багатьох відомих видань, паризький готель George V, розташований в районі Єлисейських полів.
Про це повідомляє Le Parisien.
За інформацією видання, двоє озброєних грабіжників увірвалися в готель. Один з них сокирою розбив вітрини, де зберігалися дорогі ювелірні прикраси. В цілому вони вкрали коштовності на 100 тисяч євро.
Злочинці зникли на скутері. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту, пошуком зловмисників займається поліція. Відомо, що у слідчих є зображення грабіжників.
Як ми дізналися, вартість однієї ночі проживання в "найскромнішому" номері готелю George V обійдеться в більш ніж 38 тисяч гривень за двох осіб.
А ось за люкс в пентхаусі з однією спальнею доведеться віддати 831 323 (!) гривень за добу.
Також раніше повідомлялося, що в столиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.
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