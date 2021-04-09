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Наймодніший готель George V пограбували: злочинці втекли на скутері (фото)

9 квітня, 03:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вони вкрали коштовності на 100 тисяч євро

У Франції пограбували наймодніший, за версією багатьох відомих видань, паризький готель George V, розташований в районі Єлисейських полів.

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Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, двоє озброєних грабіжників увірвалися в готель. Один з них сокирою розбив вітрини, де зберігалися дорогі ювелірні прикраси. В цілому вони вкрали коштовності на 100 тисяч євро.

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Злочинці зникли на скутері. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту, пошуком зловмисників займається поліція. Відомо, що у слідчих є зображення грабіжників.

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Як ми дізналися, вартість однієї ночі проживання в "найскромнішому" номері готелю George V обійдеться в більш ніж 38 тисяч гривень за двох осіб.

А ось за люкс в пентхаусі з однією спальнею доведеться віддати 831 323 (!) гривень за добу.

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Також раніше повідомлялося, що в столиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.

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