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Санкції проти РФ спрацюють не одразу: у МЗС Франції пояснили чому

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8 квітня, 22:46
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Поточні контракти на вугілля з РФ діятимуть до початку серпня
У МЗС Франції заявили, що члени ЄС шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля. Колаж "Сьогодні"
У МЗС Франції заявили, що члени ЄС шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля. Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти агресора, а також про заборону операцій із чотирма ключовими російськими банками. Незважаючи на ембарго на вугілля, контракти діятимуть до кінця серпня цього року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції

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Деталі

Відповідно до санкцій, ЄС заборонив закупівлю, імпорт та транспортування до країн-членів Союзу російського вугілля та супутніх копалин видів палива. Проте, поточні контракти на вугілля діятимуть до початку серпня, після чого будуть розірвані. Протягом цього періоду держави-члени шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля.

"Крім того, відповідно до зобов'язань, взятих главами держав та урядів у Версалі 10 та 11 березня, ми працюємо з нашими партнерами над стратегіями, спрямованими на припинення нашої енергетичної залежності від Росії" , – заявив представник МЗС Франції.

Що входить до п'ятого пакета санкцій проти РФ

Цей черговий пакет складається із 6 частин. Зокрема, це:

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  • заборона імпорту російського вугілля, що скоротить дохід РФ на 4 млрд євро на рік;
  • заборона транзакцій із чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк;
  • заборона російським судам та операторам заходити до портів країн ЄС;
  • заборона на експорт до РФ вартістю 10 млрд євро щорічно у сферах напівпровідників, машин, транспортного обладнання;
  • заборона на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, що обійдеться агресору в 5,5 млрд євро;
  • заборона російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку. .

Як Росія обходить санкції

"Сьогодні" вже розповідали, що РФ уже знайшла союзників, які допомагають їй оминати обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари.

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