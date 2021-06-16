Санкції за захоплення літака Ryanair в Мінську будуть – ЄС покарає майже 80 осіб

Реакція Євросоюзу на дії режиму Лукашенка буде ще жорсткішою, аніж передбачалося раніше – про це офіційно оголосять наступного тижня

Санкції ЄС за інцидент з лайнером Ryanair і Протасевичем в Мінську оголосять 21 червня. Фото: колаж "Сьогодні

Країни Європейського Союзу погодили санкційні списки, пов'язані з примусовою посадкою в Мінську лайнера Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз і заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі і примусову посадку літака Ryanair 23 травня", – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення буде опубліковано 21 червня в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу.

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Це призвело до того, що Євросоюз і Україна зупинили авіасполучення з Білоруссю. Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС включить до "чорного списку" чиновників з міністерств оборони і транспорту, ВВС, Мінського аеропорту і цивільної авіації.

При цьому Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: