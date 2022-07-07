Секс-скандал та відставки британських міністрів. Чи втратить Джонсон крісло прем'єра і чим це загрожує Україні

Чиновники вимагають відставки глави уряду після того, як депутат від партії консерваторів влаштував п'яний бешкет і чіплявся до чоловіків

Борис Джонсон призначив членом парламенту Крістофера Пінчера, обвинуваченого в чіплянні до двох чоловіків у п'яному стані. Фото: колаж "Сьогодні"

Через місяць після того, як прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона ледь не відправили у відставку, глава уряду знову опинився в епіцентрі скандалу. Відразу кілька ключових міністрів та співробітників парламенту подали у відставку через те, що Джонсон призначив заступником "парламентського кнута" (член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну) ексзаступника глави МЗС Крістофера Пінчера, обвинуваченого в п'яному бешкеті та сексуальних домаганнях до чоловіків. Сайт "Сьогодні" з'ясував подробиці скандалу, а також спробував розібратися, чи втратить Джонсона прем'єрське крісло і як його відставка може вплинути на Україну.

Глава МОЗ та міністр фінансів подали у відставку

5 липня у Великій Британії подали у відставку два ключові міністри. Через незгоду з діями прем'єра Бориса Джонсона заяви на звільнення написали глава МОЗ Саджид Джавід і міністр фінансів Ріші Сунак.

"Було величезною честю виконувати цю роль, але я шкодую, що більше не можу продовжувати робити це з чистою совістю", – написав Джавід у своєму Twitter.

"Суспільство справедливо очікує, що уряд працюватиме належним чином, компетентно і серйозно. Я розумію, що це може бути моя остання міністерська робота, але я вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і саме тому я йду у відставку", – додав Сунак.

Секс-скандал на Пікаділлі

Про свою відставку чиновники заявили за кілька хвилин після того, як Борис Джонсон вибачився за призначення членом парламенту від партії Торі ексзаступника глави МЗС Крістофера Пінчера, якого звинуватили у чіпляннях до двох чоловіків у п'яному стані у приватному клубі.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що Пінчер влаштував п'яний бешкет в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. За інформацією газети The Sun, 52-річний політик у п'яному стані сексуально домагався двох чоловіків. Після цього він зізнався у скоєному та подав у відставку.

52-річний Крістофер Пінчер у п'яному стані чіплявся до двох чоловіків. Фото: The Sun

Пізніше колишній високопоставлений співробітник МЗС Саймон Макдональд заявив, що Борис Джонсон знав про підозру у сексуальних домаганнях щодо Пінчера, коли наймав його на посаду заступника координатора парламентської фракції консерваторів. Сам Джонсон також визнав це в інтерв'ю, опублікованому незадовго до повідомлень про відставку двох міністрів.

Зважаючи на все, вибачення Джонсона не змогли вплинути на рішення міністрів. Джонсон направив подяки, адресовані Джавіду і Сунаку, в яких похвалив міністрів за те, що вони не ухиляються "від жорстких рішень".

"Велике дякую за ваш лист з повідомленням про відставку, мені було дуже шкода отримати його. Нам дуже не вистачатиме вас", – написав він Саджиду Джавіду.

У посланні Ріші Сунаку Джонсон зазначив, що міністр "став у великій пригоді країні в найважчий з погляду економіки момент у післявоєнний період".

Як відзначив політичний оглядач BBC Кріс Мейсон, те, що відбувається зараз в уряді Британії, може обернутися його повним крахом.

"Два оголошення про відставку один за одним, причому у найрізкіших висловлюваннях. Якщо відставки продовжаться, то Борису Джонсону буде дуже, дуже важко залишатися на посаді прем'єр-міністра", – зазначив Мейсон.

Нові відставки

І відставки справді продовжились. 6 липня про своє звільнення заявив міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс. Чиновник наголосив, що у нього "не було вибору".

"З великим сумом та жалем сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого – це найкраща робота в уряді", – написав Квінс у Twitter.

Крім того, одразу кілька політиків з Консервативної партії Великої Британії вирішили піти зі своїх постів. Як повідомляє The Guardian, про відставку оголосив заступник голови Консервативної партії Великої Британії Бім Афоламі, підкресливши, що Борис Джонсон втратив не лише його підтримку, а й підтримку партії та країни.

"Ви повинні піти у відставку, я не можу служити при цьому прем'єр-міністрові" – звернувся він до Джонсона.

Бім Афоламі: "Я не можу служити при цьому прем'єр-міністру" Фото: itv.com

У відставку також подали торговий представник Великої Британії в Марокко Ендрю Маррісон, а також парламентські секретарі Сакіб Бхатті, Джонатан Гулліс і Нікола Річардс.

Що відповів Джонсон

Сам Джонсон, відповідаючи на запитання одного з членів парламенту, заявив, що він готовий піти у відставку лише у двох випадках:

якщо уряд зможе продовжувати ефективно виконувати роботу;

якщо уряд не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

За словами прем'єра, сьогодні він має "колосальну більшість", у зв'язку з чим він готовий продовжувати роботу.

Борис Джонсон сьогодні має "колосальну більшість", у зв'язку із чим він готовий продовжувати роботу. Фото: politico.eu

Хитке становище британського прем'єра

Лише місяць тому депутати-консерватори голосували з питання про винесення вотуму недовіри Джонсону. Приводом для голосування став "Патигейт" – політичний скандал через вечірки на Даунінг-стріт у розпал ковідного локдауну у 2020 році. Британські керівники, включаючи Джонсона, порушували ними введені в країні обмежувальні заходи.

Тоді Джонсон зберіг посаду прем'єр-міністра, заручившись підтримкою 211 з 359 однопартійців, проте зараз, схоже, що під главою уряду знову захиталося посадове крісло.

Політолог Ігор Петренко зазначає, що після всіх цих скандалів становище Джонсона справді хитке, проте його не зможуть відправити у відставку найближчого року.

"Місяць тому Джонсон відносно успішно пройшов голосування і сьогодні має річний імунітет від відставки. Звільнитися він може лише за власним бажанням", – пояснює "Сьогодні" політолог.

Петренко зазначає, що попри те, що Джонсон має певну підтримку колег в уряді та парламенті, водночас існує і велика кількість опонентів.

"Навіть усередині однієї партії існують різні групи впливу, деякі з яких хотіли б посадити в крісло Джонсона свого прем'єра", – каже експерт.

Тому, за словами Петренка, політики, які конкурують з Джонсоном, намагаються знайти будь-який привід, щоб розгойдати ситуацію і порушити тему відставки Джонсона.

"Всередині країни також не зовсім спокійно. Ковід і війна в Україні призвели до того, що в Британії, як і у всій Європі, погіршилася економічна ситуація, знизився рівень добробуту громадян. Це так само не може не позначитися на уряді, недовіра до якого зростає". Акцентування уваги на скандалах додатково підстьобує незадоволених", – каже Петренко.

Чого чекати Україні, якщо Джонсона все ж таки "підуть"

За словами політолога, якщо Джонсон все ж таки піде у відставку, хоча про це рано говорити в найближчі півроку-рік, допомога Великої Британії може трохи сповільнитися, проте глобальних змін у гірший бік у відносинах з Україною не відбудеться.

"Джонсон – великий друг України, це факт. Але підхід у підтримці нашої країни зумовлений не лише особистістю самого Джонсона. Ця цілеспрямована політика Великої Британії. Навіть якщо його посаду обійме новий прем'єр, для нас це взагалі принципово нічого не змінить. Так, новий глава уряду, можливо, почне трохи менше приділяти увагу Україні, поки буде напрацьовувати собі авторитет в очах своїх громадян, проте Україна все ж таки дуже важлива для Великої Британії в її довготривалому плані повернення своєї світової могутності та лідерських позицій у Європі", – підсумував Петренко.

Ігор Петренко: "Джонсон – великий друг України, це факт". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе.

Також ми інформували, що неймовірна допомога, яку надає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон воюючій Україні, оцінена високим статусом почесного громадянина Одеси.