Сенат Чехії проголосував за розірвання дружби з Росією і компенсацію за вибухи

Сенатори зажадали від уряду опублікувати інформацію про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році

Верхня палата парламенту Чехії схвалила звернення до уряду із закликом денонсувати Договір про дружбу і співробітництво з Росією і вимагати від Москви матеріальної компенсації за вибухи на складі боєприпасів під Врбетіце.

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Про це повідомляє видання Around Prague.

У резолюції, яку підтримали 67 з 72 сенаторів, влаштовані РФ вибухи у Врбетіце в 2014 році назвали "актом державного тероризму проти держави ЄС, а, значить, терористичним актом проти всього ЄС".

У Сенаті вважають, що Чехія повинна вислати з Праги всіх співробітників посольства Росії, крім посла і зажадати матеріальної компенсації і компенсації постраждалим в результаті вибуху на складі боєприпасів.

Сенатори також рекомендували уряду обговорити цей випадок в Раді Безпеки ООН і органах НАТО і ЄС, а також звернутися до країн-членів за підтримкою і допомогою.

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Крім того, Верхня палата парламенту просить уряд опублікувати інформацію про атаку у Врбетіце в 2014 році, яка не підпадає під режим секретності, щоб максимально запобігти поширенню дезінформації.

Уряду рекомендують не звертатися до російських зацікавлених сторін для будівництва АЕС або інших елементів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, у відповідь Росія видворила з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві людини.

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