Допомога Україні в обмін на "Північний потік – 2": ЗМІ розкрили плани Меркель

Влада Німеччини хоче залучити інвестиції німецьких компаній в Україні як компромісне рішення, яке дозволить їм добудувати російський газопровід "Північний потік – 2".

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Про це пише німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в німецьких урядових колах.

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"Економічна доля України тісно пов'язана з долею спірного російського газопроводу "Північний потік – 2" в Балтійському морі: для того, аби завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує новій американській адміністрації Джо Байдена велику підтримку України", – пишуть журналісти.

Отже, Німеччина фактично хоче компенсувати Україні втрати, яких країна зазнає, коли Росія почне транзит газу в обхід нашої країни.

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Пілотним німецько-українським проєктом, який вже був узгоджений в рамках економічного форуму, став завод з виробництва водневого палива, включно із електролізною установкою потужністю в 8,5 мегавата.

Цей самий проєкт має сприяти реалізації амбітної Зеленої угоди, згідно з якою до 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним. У середньостроковій перспективі саме Україна може ЄС з цим допомогти, оскільки потужностей заводу має вистачати на виробництво 7,5 гігавата "зеленого" водню на рік.

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