Русский
$ 27,7
32,99
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Допомога Україні в обмін на "Північний потік – 2": ЗМІ розкрили плани Меркель

18 березня, 20:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Німеччина хоче фактично "купити" у США право добудувати російський газопровід

Влада Німеччини хоче залучити інвестиції німецьких компаній в Україні як компромісне рішення, яке дозволить їм добудувати російський газопровід "Північний потік – 2".

Реклама

Про це пише німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в німецьких урядових колах.

Читайте також: Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"

"Економічна доля України тісно пов'язана з долею спірного російського газопроводу "Північний потік – 2" в Балтійському морі: для того, аби завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує новій американській адміністрації Джо Байдена велику підтримку України", – пишуть журналісти.

В тренді
Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциною

Отже, Німеччина фактично хоче компенсувати Україні втрати, яких країна зазнає, коли Росія почне транзит газу в обхід нашої країни.

Реклама

Пілотним німецько-українським проєктом, який вже був узгоджений в рамках економічного форуму, став завод з виробництва водневого палива, включно із електролізною установкою потужністю в 8,5 мегавата.

Цей самий проєкт має сприяти реалізації амбітної Зеленої угоди, згідно з якою до 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним. У середньостроковій перспективі саме Україна може ЄС з цим допомогти, оскільки потужностей заводу має вистачати на виробництво 7,5 гігавата "зеленого" водню на рік.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Німеччина водень Nord Stream 2 Північний потік 2
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)Євросоюз
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?Україна
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
Скандал через
Скандал через "Супутник V" в Словаччині: голова МОЗ подав у відставкуЄвросоюз
Більше, ніж за останні 70 років: Чехія встановила сумний рекорд за смертністю
Більше, ніж за останні 70 років: Чехія встановила сумний рекорд за смертністюЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти