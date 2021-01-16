Шестеро українців два тижні живуть в аеропорту Мадрида

Шестеро українців на два тижні застрягли в аеропорту Мадрида. Ще 3 січня вони прилетіли з Києва до Іспанії, але прикордонники не пустили їх через карантин, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Додому відлетіти туристи мали 10 січня. Однак через сильні снігопади в Іспанії авіакомпанія рейс скасувала і українцям довелося жити в аеропорту.

Розмістили їх у житловому приміщенні для тривалого перебування у транзитній зоні терміналу. У посольстві України в Іспанії повідомили: людей усім необхідним забезпечили. І найближчим часом вони повернуться до Києва рейсом через Стамбул.

Як відомо, Іспанію накрили найсильніші за останні десятиліття морози та снігопади. Такого в країні не бачили 35 років. Температурний рекорд встановив розташований на півночі Іспанії регіон Арагон, де стовпчики термометрів опустилися до -25 за Цельсієм.

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