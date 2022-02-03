Шольц їде до Києва, а Москва зачекає

Названі дати візиту канцлера Німеччини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде з офіційним візитом до Києва 14 лютого.

Про це повідомляє відомство федерального канцлера.

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Перші візити

Після цього він відвідає Москву 15 лютого. Деталі візитів поки що не розголошуються.

Як зазначається, це будуть перші візити Олафа Шольца до України та Росії на посаді канцлера.

Нещодавно сам Шольц анонсував свою поїздку до РФ. За словами канцлера, завдання – використати всі можливості та формати для недопущення порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також збройного вторгнення Росії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц/Фото: Getty Images

Що ще кажуть у Німеччині

Нещодавно глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина допоможе Україні побудувати захисний бункер під Одесою. У своєму виступі вона нагадала про рішення надіслати Україні п'ять тисяч військових захисних шоломів.

Також в уряді Німеччини розповіли чим вони допомагають Україні у військовій сфері. Прессекретар МЗС Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у німецьких військових шпиталях.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Німеччина змінила свою риторику щодо російської загрози. За словами президента, Україна потребує превентивних санкцій на випадок російської агресії.

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