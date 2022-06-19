Шольц підло "розводить" Зеленського зі зброєю для ЗСУ – Фейгін

Юрист розповів про думку в Німеччині

Марк Фейгін назвав можливі думки в Німеччині щодо постачання зброї. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно заявив, що обіцяна Україні німецька зброя, необхідну нашій країні для протистояння агресії Росії, буде доставлено вчасно. Проте є думка, що канцлер може обіцяти все що завгодно, шантажуючи Україну.

Про це політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін заявив в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Зброя для України

Серед іншого Фейгін назвав можливі думки в Німеччині: "Ми вам зброю не дамо, якщо ви не підете на мирні переговори. А якщо ви підете на мирні переговори, то вам (зброя. – Ред.) і не потрібна".

"От якби цього не було, вони, грубо кажучи, дали б все озброєння і сказали: "Слухайте, а давайте придумаємо мирний план, підемо на цей план. А ми вам усе вже постачили – ви просили, все, що вам потрібно, ми віддали" – тоді можна хоча б серйозно ставитися до всіх цих пропозицій. Ну так, люди дбають, їм шкода солдатів, цивільне населення", – сказав він.

За словами юриста, насправді виходить зовсім інакше:

"Ми вам зброю обіцяємо, але не дамо, а ви йдете на мирний план". Ну, хлопці, це все має вигляд чистого "розводу", лицемірного абсолютно".

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Раніше Олаф Шольц заявляв, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії, за його словами, діятимуть доти, доки країна не досягне "справедливої угоди" з Україною. Також канцлер дав надію українцям заявою щодо розширення ЄС.