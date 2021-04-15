Швейцарія виходить із карантину, незважаючи на зростання заражень COVID: у чому секрет

Уряд країни визнає, що ситуація з інфекцією залишається нестабільною і навіть погіршилася, але вважає, що ризики невеликі

Уряд Швейцарії оголосив про подальше пом'якшення карантину в зв'язку з коронавірусом, незважаючи на погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у країні.

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Про це повідомляє Reuters.

З наступного тижня ресторанам дозволили відкрити відкриті тераси, крім того, дозволять проводити спортивні заходи з аудиторією.

Також з понеділка, 19 квітня, відкриються кінотеатри, театри та концертні майданчики, але залишаться деякі обмеження – відвідувачі повинні будуть носити маски та триматися на безпечній відстані один від одного.

Університети і освітні центри для дорослих зможуть відновити очні заняття з тими ж обмеженнями.

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Рішення почати знімати обмеження було ухвалене, незважаючи на те, що уряд визнає, що ситуація з інфекцією залишається нестабільною і фактично погіршилася в останні дні.

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"Незважаючи на зростання кількості випадків захворювання, ми можемо обережно почати відкриватися, завдяки тестуванню і вакцинації", – заявив міністр охорони здоров'я Ален Берсет.

За його словами, люди втомилися від карантину, а найбільш вразливі верстви населення вже вакциновані.

"По-перше, завдяки погоді ми можемо більше виходити на вулицю. По-друге, велика частина найбільш вразливих верств населення вже вакцинована. Ми вважаємо, що ризик виправданий", – зазначив міністр.

Берсет додав, що уряд хотів знайти прийнятний вихід з кризи, оскільки багато людей досягли межі своїх можливостей після 14 місяців обмежень.

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Тим часом у сусідній Німеччині уряд в особі канцлера Ангели Меркель звернувся до парламенту з проханням про тимчасові повноваження, які дозволять запровадити загальнонаціональний локдаун .

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