Сільвіо Берлусконі екстрено госпіталізували: перші подробиці

Везти експрем'єра і євродепутата до Італії було недоцільно

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований в Монако – у нього діагностували серцеву аритмію.

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Про це повідомляє Corriere Della Serra.

84-річного політика доправили до кардіоторакального центру в Монте-Карло 14 січня.

Він потрапив до спеціалізованої лікарні через проблеми з серцем, а рішення про необхідність термінової медичної допомоги було прийнято його особистим лікарем Альберто Зангрільо.

За його словами, ситуація була настільки небезпечною, що везти експрем'єра і євродепутата до Італії було недоцільно.

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При цьому в пресслужбі партії "Вперед, Італіє", яку очолює Берлусконі, стверджують, що повернутися додому він зможе вже за декілька днів.

Сам Берлусконі в цей час перебував на віллі своєї доньки за 35 кілометрів від Ніцци, де він самоізолювався через коронавірусну пандемію. Втім, це йому не особливо допомогло, оскільки восени він уже перехворів на COVID-19. Пізніше сам він зізнавався, що захворювання проходило важко – у нього розвинулася двостороння пневмонія. Як зізнавався сам політик, він декілька разів думав, що помре.

А 2019 року Сільвіо Берлусконі переніс екстрену операцію через сильний біль у животі.

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