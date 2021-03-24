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Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні: що з ним

24 березня, 11:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Колишній глава італійського уряду змушений пропустити суд у справі про підкуп свідків

Екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі, що перехворів на коронавірус, госпіталізували через проблеми зі здоров'ям – до лікарні він потрапив 22 березня.

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Про це повідомляє la Repubblica, посилаючись на його адвоката Федеріко Чекконі.

"Через проблеми зі здоров'ям Сільвіо Берлусконі був госпіталізований від ранку понеділка", – заявив Чекконі 24 березня в міланському суді.

Він зазначив, що щотижня з понеділка по середу колишній прем'єр-міністр проходить медобстеження в клініці Сан-Рафаель в Мілані.

Сільвіо Берлусконі та ще 28 інших осіб беруть участь в судовому процесі по "справі Рубі – тер". Це окреме провадження "справи Рубі" – про секс-вечірки на віллі Берлусконі за участю неповнолітніх.

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І хоча Сільвіо Берлусконі визнали невинним у основній справі ще в 2015 році, скандал коштував йому прем'єрського крісла. Тепер його підозрюють в підкупі численних учасниць секс-вечірок, що свідчили на його користь.

Через свою госпіталізацію політик не зможе взяти участь в сьогоднішньому судовому засіданні, яке вирішили продовжити без нього.

Нагадаємо, в січні Берлусконі вже потрапляв до лікарні – тоді ЗМІ писали, що у нього діагностували серцеву аритмію.

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Італія лікарні госпіталізація Сільвіо Берлусконі
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