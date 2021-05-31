Ситуація в Білорусі може вплинути на "нормандський формат"? Меркель відповіла

Канцлер Німеччини впевнена, що переговори в "нормандському форматі" слід продовжувати – доти, доки ситуацію на Донбасі не буде врегульовано

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що для того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, потрібно продовжувати роботу в "нормандському форматі".

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Про це вона заявила на пресконференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Der Spiegel.

За її словами, незважаючи на те що в Білорусі тепер складна ситуація, а домовленості називаються Мінськими, це ніяк не вплине на прогрес.

"Важливо продовжувати роботу в "нормандському форматі", хоча прогрес там вкрай трудний. Це означає, що Німеччина і Франція допомагають Україні в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі", – сказала вона.

Зі свого боку Макрон заявив, що рішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме в "нормандському форматі" – його потрібно продовжувати.

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"У таких питаннях слід дивитися, чи було можливо діяти ефективніше. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж "нормандський формат", в межах якого останніми місяцями був досягнутий прогрес", – підкреслив французький президент.

Раніше ми повідомляли, що на переговорах радників лідерів країн "Нормандської четвірки" Росія вкотре відмовилася від припинення вогню на Донбасі й наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали ОРДЛО, а не Москва.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією