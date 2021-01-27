Скандал з вакцинами: AstraZeneca скасувала екстрену зустріч з Єврокомісією

Ситуація зі скороченням поставок вакцини в ЄС ніяк не може вирішитися

Британо-шведська фармакологічна компанія AstraZeneca відмовилася проводити екстрені консультації з Європейською комісією на тлі скандалу через зрив графіку поставок до Євросоюзу вакцин від коронавірусу.

Реклама

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела в Єврокомісії.

"Представники AstraZeneca відмовилися від зустрічі з Єврокомісією щодо постачання вакцин, зустріч скасовано. ЄС продовжує вимагати від компанії пояснень свого оголошення про скорочення поставок до ЄС в першому кварталі", – зазначає агентство.

Нагадаємо, що виробник "оксфордської" вакцини повідомив про проблеми з виробництвом її основного компонента, через що кількість доступних доз препарату буде на 60% меншою, аніж очікувалося.

Варто зазначити, що, згідно з контрактом, в першому кварталі 2021 року AstraZeneca зобов'язалася доставити в Євросоюз 100 млн доз своєї вакцини від коронавірусу. Однак керівник компанії Паскаль Соріо заявив про відставання від графіка на два місяці, але запевнив, що в AstraZeneca вже працюють над вирішенням проблеми.

Реклама

На цьому тлі в Євросоюзі пригрозили компанії судом і допустили можливість введення заборони на експорт COVID-вакцини за межі спільноти.

А чи готові українці робити щеплення від коронавірусу, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама