Скандал з вакцинами: AstraZeneca скасувала екстрену зустріч з Єврокомісією

Британо-шведська фармакологічна компанія AstraZeneca відмовилася проводити екстрені консультації з Європейською комісією на тлі скандалу через зрив графіку поставок до Євросоюзу вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела в Єврокомісії.
"Представники AstraZeneca відмовилися від зустрічі з Єврокомісією щодо постачання вакцин, зустріч скасовано. ЄС продовжує вимагати від компанії пояснень свого оголошення про скорочення поставок до ЄС в першому кварталі", – зазначає агентство.
Нагадаємо, що виробник "оксфордської" вакцини повідомив про проблеми з виробництвом її основного компонента, через що кількість доступних доз препарату буде на 60% меншою, аніж очікувалося.
Варто зазначити, що, згідно з контрактом, в першому кварталі 2021 року AstraZeneca зобов'язалася доставити в Євросоюз 100 млн доз своєї вакцини від коронавірусу. Однак керівник компанії Паскаль Соріо заявив про відставання від графіка на два місяці, але запевнив, що в AstraZeneca вже працюють над вирішенням проблеми.
На цьому тлі в Євросоюзі пригрозили компанії судом і допустили можливість введення заборони на експорт COVID-вакцини за межі спільноти.
А чи готові українці робити щеплення від коронавірусу, дивіться у відеосюжеті:
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