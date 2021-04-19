Скандал з вибухами в Чехії: Молдова розслідує видачу паспорта агенту ГРУ "Петрову"

Олександр Мішкін, також відомий як Петров, у 2014 році в'їхав у Чехію за молдавським паспортом на ім'я Миколи Попа

Агенство держпослуг Молдови (ASP) перевірить інформацію про використання молдавського паспорта одним із агентів ГРУ, причетним до вибухів складів у Чехії і отруєння Сергія Скрипаля в Британії, – Олександром "Петровим" Мішкіним.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні Агентства.

"У контексті публічно оприлюдненої інформації про використання паспорта Республіки Молдова на ім'я "Микола Попа" Агентство державних послуг ініціювало внутрішнє службове розслідування", – йдеться в заяві.

Після завершення внутрішнього розслідування ASP пообіцяло оприлюднити відповідні роз'яснення.

Реклама

Нагадаємо, влада Чехії вважає, що Росія причетна до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році. З інцидентом, в результаті якого загинули дві людини, пов'язують сумновідомих співробітників ГРУ Руслана Чепігу (Боширова) і Олександра Мішкіна (Петрова), також причетних до отруєнь у Солсбері.

Встановлено, що для в'їзду до Чехії Мішкін використовував паспорт Молдови на ім'я Микола Попа, а Чепіга паспорт Таджикистану на ім'я Руслан Табаров.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама