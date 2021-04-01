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Скандал в уряді Чехії: віцепрем'єр покликав Росію будувати АЕС

1 квітня, 17:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Опозиція вимагає звільнити міністра промисловості Карела Гавлічека за ігнорування вимог спецслужб

П'ять опозиційних партій в парламенті Чехії закликають звільнити віцепрем'єра і міністра промисловості, торгівлі та транспорту Карела Гавлічека, який запросив Росію взяти участь в будівництві нового блоку АЕС "Дуковани".

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Про це повідомило 1 квітня iDnes.

Партії "Пірати", TOP 09, "Мери і незалежність", Громадянська демократична партія і Християнсько-демократичний союз – Чехословацька народна партія нагадали про те, що з метою нацбезпеки чеська розвідка зажадала виключити Китай і Росію з тендеру.

Однак енергетичний гігант РФ "Росатом" увійшов до четвірки потенційних партнерів ядерної програми разом з EDF (Франція), Korea Hydro & Nuclear Power (Південна Корея) і Westinghouse Electric (США-Японія).

"Міністр Гавлічек обійшов уряд, обійшов домовленість, досягнуту в залі Палати депутатів, і запросив Росію на так званий огляд безпеки", – заявив лідер "Піратів" Іван Бартош.

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Він також нагадав про скандал зі звільненням урядового уповноваженого з атомної енергії Ярослава Міла, який виступав проти участі "Росатома" в програмі.

Своєю чергою голова Громадянської демократичної партії Петр Фіала назвав допуск Росії до проєкту "надзвичайно небезпечним і недалекоглядним кроком", а також "іграми з нацбезпекою і майбутнім" країни. Він також нагадав, що Кремль намагається всіляко зміцнити свої позиції в Центральній Європі.

Нагадаємо, що раніше в Чехії спалахнув інший скандал – проросійський президент Мілош Земан вимагав звільнити міністрів, які виступили проти спрощеної легалізації російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Опозиція його за це назвала недоумкуватим.

Ми також писали, що закулісна домовленість з Росією про постачання її вакцини коштувала прем'єр-міністру Словаччини посади.

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Чехія скандал АЕС атомна елетростанція атомна енергетика Росатом
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