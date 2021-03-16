Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому

Все більше країн Євросоюзу зупиняють вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Однак все ж є держави, які не стали цього робити і заявили про безпеку британської розробки.

Які країни продовжують використовувати AstraZeneca?

Україна

Канада

Чехія

Греція

Словаччина

Велика Британія

Фінляндія

Румунія

Австралія

Що вони говорять?

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Першою на захист AstraZeneca виступила влада Канади. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що препарат безпечний і ефективний. А глава уряду Джастін Трюдо відмовився зупиняти імунізацію населення.

"Департамент охорони здоров'я, наші фахівці та науковці приділяють дуже багато часу, щоб гарантувати безпеку і ефективність всіх вакцин, затверджених в Канаді. Кращою вакциною є та, яку ви можете швидко отримати. Саме так ми зможемо пройти через це швидше і безпечніше", – заявив він.

Хоча в США британська розробка ще офіційно не схвалена, влада збільшила закупівлю вакцини – вже незабаром туди прибуде ще 500 тис. доз препарату. AstraZeneca зможе отримати ліцензію вже наступного місяця.

Реклама Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Не стала зупиняти вакцинацію влада Чехії та Румунії.

"Після аналізу повідомлень про побічні ефекти, мотивації рішень інших країн, подій на міжнародному рівні, а також рекомендацій Європейського агентства лікарських засобів представники перелічених установ вирішили продовжувати кампанію з вакцинації в Румунії усіма препаратами проти COVID-19, схваленими в даний час на європейському рівні", – заявили в румунському МОЗ.

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Офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич нагадав, що до сьогоднішнього дня не було виявлено жодного випадку смерті, викликаного вакцинами від коронавірусу.

"Ми не хочемо, щоб люди панікували", – сказано в заяві.

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В небезпеці препарату AstraZeneca засумнівався і міністр охорони здоров'я нашої країни Максим Степанов. За його словами, вже в кінці березня Україна очікує на поставку нової партії вакцини.

"MHRA (британський регулюючий орган з ліків) – один з найжорсткіших і найдосвідченіших регулюючих органів в світі. Вони взагалі не бачать причин припиняти програму вакцинації", – заявив британський прем'єр Борис Джонсон.

Компанія AstraZeneca повністю заперечує звинувачення в тому, що її розробка призводить до утворення тромбів. Там відзначили, що аналіз понад 10 млн записів не показав ніяких доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу глибоких вен.

Чому країни відмовляються від вакцини?

Головна причина такого рішення – зростаючі побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів.

Які країни вже зупинили вакцинацію і чи варто боятися щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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