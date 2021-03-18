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AstraZeneca реабілітувалася? Чому країни відновлюють вакцинацію

18 березня, 21:29

Віталій Семченко Віталій Семченко

Європейський регулятор заявив про безпеку британської розробки

Все більше країн Європи відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це сталося після того, як європейський регулятор заявив про безпеку британської розробки.

В ЄС закликають вакцинуватися

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Європейське агентство з лікарських засобів не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих.

"Комітет дійшов чіткого наукового висновку: це безпечна і ефективна вакцина. І вона не пов'язана з ризиком утворення тромбів і проблемами зі згортанням крові", – сказала голова організації Емер Кук.

Вона підкреслила, що AstraZeneca ефективно захищає від COVID-19, а також дозволяє знизити ризики тяжкого перебігу хвороби. Водночас повністю виключити зв'язок між випадками тромбозу і вакциною фахівцям не вдалося, тому регулятор продовжить відстежувати такі тенденції.

Британське управління з контролю лікарських засобів також не знайшло доказів того, що AstraZeneca викликає утворення тромбів.

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"Про це повідомлялося менш ніж в одному випадку на мільйон осіб, які зробили щеплення в Британії, і (тромби. – Ред.) також можуть виникнути природним шляхом – причинного зв'язку з вакциною не було встановлено", – сказано в повідомленні.

Які країни повертають вакцинацію?

  • Франція
  • Італія
  • Литва
  • Іспанія
  • Португалія

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що завтра він зробить щеплення від коронавірусу. Аналогічну обіцянку дав голова французького уряду Жан Кастекс.

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"Я отримаю свою (першу дозу вакцини) завтра в центрі, який зараз використовує вакцину Oxford/AstraZeneca", – зазначив Джонсон.

На скандал навколо AstraZeneca відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, немає підстав для призупинення або зменшення використання вакцини в нашій країні.

"Я вважаю, що інформаційна атака почалась на AstraZeneca чи на Covishield. Я не знаю, ким вона, ця війна, розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я, чесно кажучи, не бачу", – сказав глава держави.

Хто відмовився використовувати AstraZeneca?

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Попри рішення європейського регулятора, влада Норвегії вирішила почекати з відновленням кампанії. Ймовірно, це пов'язано з нещодавнім дослідженням вчених, які підтвердили зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і утворенням тромбозу.

"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", – зазначив професор Пол Андре Хольм.

Як повідомлялося раніше, медсестра однієї з клінік Грузії впала в кому відразу ж після вакцинації препаратом AstraZeneca. Стан 27-річної співробітниці медустанови важкий.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцина коронавірус AstraZeneca
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