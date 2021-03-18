AstraZeneca реабілітувалася? Чому країни відновлюють вакцинацію

Все більше країн Європи відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це сталося після того, як європейський регулятор заявив про безпеку британської розробки.

В ЄС закликають вакцинуватися

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Європейське агентство з лікарських засобів не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих.

"Комітет дійшов чіткого наукового висновку: це безпечна і ефективна вакцина. І вона не пов'язана з ризиком утворення тромбів і проблемами зі згортанням крові", – сказала голова організації Емер Кук.

Вона підкреслила, що AstraZeneca ефективно захищає від COVID-19, а також дозволяє знизити ризики тяжкого перебігу хвороби. Водночас повністю виключити зв'язок між випадками тромбозу і вакциною фахівцям не вдалося, тому регулятор продовжить відстежувати такі тенденції.

Британське управління з контролю лікарських засобів також не знайшло доказів того, що AstraZeneca викликає утворення тромбів.

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"Про це повідомлялося менш ніж в одному випадку на мільйон осіб, які зробили щеплення в Британії, і (тромби. – Ред.) також можуть виникнути природним шляхом – причинного зв'язку з вакциною не було встановлено", – сказано в повідомленні.

Які країни повертають вакцинацію?

Франція

Італія

Литва

Іспанія

Португалія

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що завтра він зробить щеплення від коронавірусу. Аналогічну обіцянку дав голова французького уряду Жан Кастекс.

"Я отримаю свою (першу дозу вакцини) завтра в центрі, який зараз використовує вакцину Oxford/AstraZeneca", – зазначив Джонсон.

На скандал навколо AstraZeneca відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, немає підстав для призупинення або зменшення використання вакцини в нашій країні.

"Я вважаю, що інформаційна атака почалась на AstraZeneca чи на Covishield. Я не знаю, ким вона, ця війна, розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я, чесно кажучи, не бачу", – сказав глава держави.

Хто відмовився використовувати AstraZeneca?

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Попри рішення європейського регулятора, влада Норвегії вирішила почекати з відновленням кампанії. Ймовірно, це пов'язано з нещодавнім дослідженням вчених, які підтвердили зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і утворенням тромбозу.

"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", – зазначив професор Пол Андре Хольм.

Як повідомлялося раніше, медсестра однієї з клінік Грузії впала в кому відразу ж після вакцинації препаратом AstraZeneca. Стан 27-річної співробітниці медустанови важкий.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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