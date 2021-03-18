Скандал навколо AstraZeneca: в ЄС підтвердили безпечність вакцини

Європейське агентство з лікарських засобів не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих.

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Про це заявила глава організації Емер Кук.

"Комітет дійшов висновку, що вакцина не сприяє збільшенню кількості або провокуванню утворення тромбозів. Під час розслідування ми побачили окремі випадки подібних станів. Дослідивши всі наявні дані і результати аутопсії, ми не бачимо зв'язку між вакцинацією і тромбозами", – сказала вона.

Зазначається, що вакцина AstraZeneca ефективно захищає від COVID-19, а також дозволяє знизити ризики тяжкого перебігу хвороби.

Британське управління з контролю лікарських засобів також не знайшло доказів того, що AstraZeneca викликає утворення тромбів.

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"Про це повідомлялося менш ніж в одному випадку на мільйон осіб, які зробили щеплення в Британії, і (тромби – Ред.) Також можуть виникнути природним шляхом – причинний зв'язк з вакциною не був встановлений", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусної хвороби компанії AstraZeneca. Від вакцинації вже відмовилися в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії, Таїланді та ін. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, що медсестра однієї з клінік Грузії впала в кому відразу ж після вакцинаціїпрепаратом AstraZeneca. Тепер МОЗ може зупинити кампанію з імунізації населення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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