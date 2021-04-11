Скайп-конференції з іншими звіринцями: як у зоопарку рятують тварин від нудьги (відео)

Від початку другої хвилі коронавірусу у зоопарку не було жодного відвідувача

Через коронавірус у критичному стані чеський зоопарк. Обмеження, пов’язані із пандемією ставлять під загрозу умови утримання тварин. У звіринці вже заговорили про найгірші варіанти, а саме – чи не доведеться приспати деяких утриманців.

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Аби прогодувати їх, зоопарки організовують онлайн акції, а щоб не нудьгували – влаштовують тваринам скайп-конференції з іншими звіринцями, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Від початку другої хвилі коронавірусу у зоопарку не було жодного відвідувача, а відтак сумують не лише тварини, а й керівництво звіринця.

"Ми надто залежні від продажу квитків, жоден з яких не був проданий за останні 6 місяців", – каже зоолог Габрієла Лінгарт.

Лише за минулий рік цей зоопарк втратив майже мільйон євро. Допомоги ж держави не вистачає. Якщо локдаун у Чехії продлять – частина звірів може просто не вижити.

"Ми готуємося до купівлі менш якісного корму для тварин, зниження температури в деяких вольєрах. Через складну ситуацію у всіх зоопарках в Європі ми не виключаємо, що нам доведеться обрати найгірший варіант – евтаназію тварин. Однак поки ми не хочемо навіть думати про це", – розповідає речник Сафарі парку Міхал Штястни.

Натомість тут шукають інші можливості як вижити й звеселити самотніх тваринок.

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Не лише люди під час пандемії коронавірусу перейшли на онлайн-спілкування. Ведеться жива трансляція з іншого зоопарку у місті Брно і виводиться вона на великий екран. Так шимпанзе можуть бачити цю картинку, спілкуватися з іншими тваринами і не нудьгувати без відвідувачів.

Величезний екран звірів неабияк приваблює і тішить, однак на початку сприймався шимпанзе як щось небезпечне.

Понад 200 днів за ворота Празького зоопарку так само не заходив жоден відвідувач. Однак тут вигадали, як люди можуть підтримати тварин. Для цього необхідно зайти на сайт зоопарку, вибрати тварину, яка вам подобається найбільше і купити їй порцію корму.

Папуги, тасманійські дияволи та навіть гепарди – у списку 60 різних тварин та птахів. Порції коштують від 60 до 300 гривень на наші гроші.

"Наші відвідувачі щодня приносили нам якусь їжу для тварин, тож ми вирішили, щоб це міг зробити кожен онлайн. Окрім купівлі корму ми пишемо яка їжа потрібна цій тварині та як ми її годуватимемо нею", – каже речниця празького зоопарку Луціє Доседєлова.

Празький зоопарк як і всі інші у країні сподівається, що локдаун у Чехії невдовзі припиниться і до них знову повернуться відвідувачі.

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Також ми писали про те, що у Київському зоопарку вже прокинулися ведмеді та випустили на водойму фламінго.

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