Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддя

Слідча група не прийняла показання свідків про пуск ракети по MH17 з підконтрольної Україні зони

В Гаазі проходять слухання / Фото: Reuters

Спільна слідча група (ССД), яка проводила розслідування у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році, відхилила показання двох свідків про пуск ракети із зони Збройних силу України.

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Про це під час слухань повідомила суддя Гелейн Керстенс-Фокенс.

"У досьє говориться про показання двох свідків у вересні 2014 року, які були передані Росією Спільній слідчій групі (ССД)", – сказала вона.

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Суддя уточнила, що свідчення дали два жителя Сніжного, які тепер проживають у Росії.

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За її словами, слідча група відхилила ці свідчення, зокрема, через те, що ця зона занадто віддалена від точки, де літак пропав з радарів.

Нагадаємо, у Гаазі розпочалося слухання по суті справи про катастрофу рейсу MH17.

Раніше міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.

Всі подробиці в спецтемі Суд у справі MH17