Словаччина змінила правила в'їзду на свою територію для українців

Україна в червоному списку – громадянам потрібно буде попередньо зареєструватися на спеціальному сайті

Українцям потрібно буде попередньо зареєструвати на сайті, щоб в'їхати в Словаччину / Фото: колаж "Сегодня"

Словаччина змінила порядок в'їзду на свою територію для громадян країн, які входять до червоного списку. Оскільки українці входять до цього переліку, то їм необхідно буде попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Особи, які в'їжджають на територію Словаччини з держави, що входить до червоного списку (зокрема, Україна), зобов'язані попередньо зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica", – зазначено в повідомленні.

Зареєструватися потрібно до прибуття на територію Словаччини, оскільки в пунктах пропуску немає доступу до Інтернету.

"Зазначене стосується також тих, хто в'їжджає на територію Словаччини поїздом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, що прибуває на територію Словаччини поїздом і не виконує умови в'їзду, не допустять, а її повернення на територію України буде ускладнено через графік руху поїздів", – звертають увагу в відомстві.

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Крім того, з 19:00 (середньоєвропейського часу) 5 липня у громадян ЄС при в'їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-паспорти.

Раніше ми повідомляли, що в четвер, 1 липня, на засіданні Верховної Ради нардепи скасували режим вільної економічної зони "Крим". Вони визнали законопроєкт № 5502-д, за яким закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" таким, що втратив силу. Цей же закон впорядковує в'їзд осіб в окупований Крим і виїзд з нього.