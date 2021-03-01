Словаччина значно посилює карантин у зв’язку з COVID-19

Уряд Словаччини заявив про посилення з середи, 3 березня, протиепідемічних заходів у зв'язку з коронавірусом, зокрема про запровадження обмежень на пересування громадян.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні уряду прем'єр-міністра Ігоря Матовича, опублікованому в неділю, передає Reuters.

Рішення було ухвалене після кількох днів нарад з експертами, оскільки Словаччина увійшла до числа найбільш постраждалих від останньої хвилі COVID-19 країн.

Зазначається, що якщо введені з 3 березня обмеження не зупинять поширення коронавірусу, то до 21 березня уряд розробить ще суворіші обмеження на пересування, зокрема закриття компаній і кордонів.

У чому обмежать словаків

Пересування. Починаючи з середи, людям з 20:00 до 1:00 дозволяється виходити тільки на роботу або на прийом до лікаря. Решта чинних на сьогодні винятків із обмежень на пересування дыятимуть тільки з 5:00 до 20:00. Людям рекомендують за можливості працювати з дому.

Реклама

Респіратори. З 8 березня для перебування у магазинах і в громадському транспорті словакам потрібні ефективніші респіратори класу FFP 2.

Навчання. Дошкільна освіта і молодші класи початкової школи прийматимуть тільки дітей, чиї батьки не можуть працювати з дому.

Зазначимо, станом на 28 лютого у країні з населенням 5,5 мільйона зареєстровано 308 083 випадки зараження COVID-19, з них 7189 смертельні.

Нагадаємо, у січні в Словаччині були зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Ми також повідомляли, що в Ірландії готелі, бари, ресторани та інші підприємства у сфері гастрономії та гостинності залишаться зачиненими щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама