Словенія призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодших 60 років

Влада Словенії ухвалила рішення тимчасово зупинити вакцинацію жителів молодших 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca.

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Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни передає DW.

Рішення ухвалене у зв'язку з можливою небезпекою утворення тромбів у щеплених цією вакциною людей. У Словенії вирішили почекати результатів досліджень, які доведуть або спростують зв'язок між застосуванням цієї вакцини і тромбозом.

Зазначимо, раніше низка країн Європи призупиняли використання вакцини AstraZeneca, оскільки в окремих випадках у щеплених людей утворювалися тромби і деякі з вакцинованих померли.

Після проведення перевірки Європейським агентством лікарських засобів (EMA) багато країн відновили застосування цієї вакцини, але потім знову призупинили.

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Зокрема, повторно заборонила використання вакцини AstraZeneca для людей молодших 60 років влада Німеччини.

Ми також повідомляли, що Сполучені Штати закривають виробництво вакцини AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions у Балтіморі.

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