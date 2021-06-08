Смерть судової реформи – Венеціанська комісія розкритикувала зміни до закону про судоустрій

Підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" можуть вбити судову реформу, а не поліпшити її.
Про це заявив глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на конференції "Демократія в дії", передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Україна повинна якомога швидше запустити органи суддівського самоврядування. Водночас покладатися на старий склад суддів, чия діяльність скомпрометована, не варто.
Букіккіо також підтримав створення оновленої Вищої кваліфікаційної комісії суддів і зазначив, що ВККС не повинна бути пов'язана з Вищою радою правосуддя – поки остання не буде реформована і не пройде відбір.
"Думка (Венеціанської комісії – Ред.) підтримала пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган, конкурсну комісію для відбору нових членів Вищої кваліфікаційної комісії. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути близьким до успішної моделі антикорупційного суду", – пояснив він.
Джанні Букіккіо додав, що закон №3711 "Про судоустрій і статус суддів", прийнятий у другому читанні 28 квітня, не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, тому комісія не підтримує його.
"Склад Вищої ради правосуддя повинен бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов'язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", – підкреслив він.
Нагадаємо, Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок стосовно законопроекту № 4533про Конституційний суд України і конституційну процедуру.
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