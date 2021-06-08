Смерть судової реформи – Венеціанська комісія розкритикувала зміни до закону про судоустрій

Джанні Букіккіо наголосив, що закон №3711 не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, тому комісія не підтримує його

Підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" можуть вбити судову реформу, а не поліпшити її.

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Про це заявив глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на конференції "Демократія в дії", передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна повинна якомога швидше запустити органи суддівського самоврядування. Водночас покладатися на старий склад суддів, чия діяльність скомпрометована, не варто.

Букіккіо також підтримав створення оновленої Вищої кваліфікаційної комісії суддів і зазначив, що ВККС не повинна бути пов'язана з Вищою радою правосуддя – поки остання не буде реформована і не пройде відбір.

"Думка (Венеціанської комісії – Ред.) підтримала пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган, конкурсну комісію для відбору нових членів Вищої кваліфікаційної комісії. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути близьким до успішної моделі антикорупційного суду", – пояснив він.

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Джанні Букіккіо додав, що закон №3711 "Про судоустрій і статус суддів", прийнятий у другому читанні 28 квітня, не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, тому комісія не підтримує його.

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"Склад Вищої ради правосуддя повинен бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов'язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", – підкреслив він.

Нагадаємо, Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок стосовно законопроекту № 4533про Конституційний суд України і конституційну процедуру.

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