Смертельна ДТП з українцями в Польщі: водієві загрожує 5 років в'язниці

22-річного шофера звинуватили в ненавмисному спричиненні катастрофи на суходолі з загрозою для життя

Польська прокуратура визначилася з обвинувальною статтею для водія українського автобуса, який потрапив у смертельну ДТП 22 березня.

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Про це, посилаючись на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, повідомляє Укрінформ.

За словами дипломата, 22-річному водієві висунуть звинувачення в ненавмисному спричиненні катастрофи на суходолі зі створенням загрози життю і здоров'ю людей. Це пункт 2 статті 173 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

На цей момент він перебуває в лікарні Перемишля в Підкарпатському воєводстві. Також стало відомо, що єдиний загиблий внаслідок великої аварії доводився йому вітчимом, він же був і другим водієм. Мати обвинуваченого збирається скоро приїхати в Перемишль.

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Нагадаємо, аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі 22 березня. В автобусі було всього 10 людей. Як ми повідомляли, четверо вже повернулося в Україну. Зауважимо, що це та сама ділянка дороги, де 6 березня інший автобус врізався у відбійник, перекинувся і впав у канаву.

Також ми передавали, що правоохоронці Польщі вже почали розслідування причин ДТП.

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