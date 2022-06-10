ЗМІ дізналися, які країни проти надання Україні статусу кандидата в ЄС

Держави-члени Євросоюзу мають свої думки щодо цього

Дві країни ЄС не хочуть, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС/Фото: колаж: "Сьогодні"

Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Данія у дипломатичній ноті, яку отримало у своє розпорядження Bloomberg, зазначила, що Україна, на її думку, недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.

"Києву потрібно буде "фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу", щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці", — розповіло видання.

Нідерланди ж вважають, що Україна "загалом на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Однак більшість країн ЄС, включно з Італією, підтримують надання Україні статусу кандидата. Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення на користь кандидатства. А Естонія вважає за необхідне дати надію Україні.

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Як повідомляє Bloomberg, Німеччина заявила, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата.

Зеленський розповів, навіщо Україні потрібно до Євросоюзу прямо зараз

Спроби Росії шантажувати, розколювати та послаблювати європейців однозначно свідчать про те, що всі країни Європи повинні ще більше об'єднатися. Також більше об'єднання в Європі можливе лише у тому випадку, якщо Україна прямо зараз матиме можливість прискорено рухатися до Європейського Союзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до політиків та народу Словаччини.

"Ще більшою інтеграцією. Ще більшим спільним захистом наших цінностей. Це важливий елемент саме тієї сили, яка робить свободу не просто маренням. Але ще більше об'єднання в Європі можливе лише в одному випадку – якщо Україна прямо зараз, в умовах війни, отримає реальну можливість прискорено рухатися до Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Євросоюз виділить нову допомогу на відновлення України. Крім того, ми інформували, коли розглянуть заявку України на вступ до ЄС.