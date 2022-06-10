"Смоленськ – це Литва". Вільнюс натролив Москві, де вона була за короля Владислава IV

Кремлю нагадали про вкрай невигідний для нього Поляновський мирний договір

Московські хати. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс відреагував на реєстрацію в Державній думі Росії законопроекту про відміну постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Про це повідомляє "Україна 24".

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"Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви 1991 року, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству. Смоленськ — це Литва!", – написав він у Twitter.

Раніше про російську ініціативу висловився міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що і в політиці вони поводяться не за людськими нормами", – сказав міністр і закликав готуватися до захисту від можливої російської агресії.

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Автор законопроекту – депутат провладної "Єдиної Росії"

Про внесення на розгляд Держдумою законопроекту про скасування визнання Росією незалежності Литви стало відомо 8 червня, коли на сайті російського парламенту з'явилася відповідна інформація.

Автор законопроекту "Про скасування постанови Державної ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" – депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров. Він вважає, що Держрада СРСР не мала повноважень приймати таке рішення у вересні 1991 року. Федоров заявив про порушення закону про порядку виходу республік зі складу СРСР, на його думку, процедура виходу мала передбачити проведення референдуму з питання незалежності, чого Литва не зробила.

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