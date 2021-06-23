Називав в'язницю "Хілтоном". Творця антивірусу McAfee знайдено мертвим

Джону Макафі загрожувало в США 10 років в'язниці. Фото: REUTERS/Darrin Zammit
Творець комп'ютерного антивіруса McAfee, американець Джон Макафі знайдений мертвим в іспанській в'язниці, де його утримували за ордером США.
Про це повідомляє іспанське видання El Diario.
Посилаючись на власні джерела, журналісти пишуть, що тіло IT-магната виявили у в'язниці "О'Брайанс 2", что знаходиться в муніципалітеті Сант-Естеве-Сесровірес.
Причини загибелі 75-річного Макафі не вказуються, однак напередодні трагедії Національний суд Барселони схвалив екстрадицію чоловіка в Сполучені Штати.
"Все вказує на те, що смерть могла настати в результаті самогубства", – заявили в Міністерстві юстиції женералітету Каталонія.
Американське правосуддя вимагало видати чоловіка за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і приховуванні доходів в 2016-2018 роках. Слідчі підрахували, що він недоплатив у скарбницю близько 4 млн доларів. На батьківщині йому загрожувало до 10 років в'язниці.
Сам Макафі називав своє переслідування політичним і стверджував, що заплатив "мільйони доларів податків".
Джона Макафі було заарештовано в жовтні 2020 року під час спроби вилетіти з аеропорту Барселони до Стамбула. З тих пір він перебував у СІЗО. Місцевим ЗМІ він заявляв, що "життя в іспанських в'язницях схоже на Hilton в порівнянні з огидним сюрреалізмом і дегуманізацією в американських в'язницях".
Крім Америки, чоловіка розшукували і в Белізі через підозри в причетності до вбивства іншого американця Грегорі Фолля, який жив по сусідству. Про ексцентричного розробника навіть хотіли зняти фільм з Джонні Деппом у головній ролі.
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