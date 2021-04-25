У Чехії спалахнув скандал через заяву Земана про вибухи у Врбетіце

У Чехії політики обурилися виступом президента країни Мілоша Земана,щодо причетності російських агентів до вибухів на військових складах в 2014 році під Врбетіце. В країні вважають, що президент розкрив секретну інформацію і "відкрив двері" для російської дезінформації.

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Про це повідомляють чеські ЗМІ IDNES і ČTK .

"Як член комітету з безпеки, можу констатувати, що у нього не точна інформація і він або навмисне неправильно подає її, або просто помиляється... Можна тільки припускати, чому він відкриває ворота для дезінформації", – заявив лідер руху STAN Віт Ракушан.

Схожу думку висловив і лідер "Піратської партії" Іван Бартош. Він зазначає, що докази причетності російської розвідки представили не тільки в парламенті, а й в ЄС і НАТО.

"І не дивлячись на це президент говорить на рівні гіпотез і ставить під питання довіру до спецслужб своєї країни", – обурився він.

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Вибух на складі боєприпасів під Врбетіце / Фото: REUTERS

А президент Сенату Мілош Вистрчіл вважає, що своєю заявою Земан поставив під загрозу розслідування, адже розкрив інформацію з нього. У той же час, Земан, на його думку, упустив деяку важливу інформацію.

"Я не розумію, що все це означає і що нас чекає далі" , – сказав Вистрчіл.

У свою чергу, лідер TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, що промова Земана прозучала як "промова не для чеських громадян, а для РФ".

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"Тривіалізації, зародження сумнівів, наклеп – і все це продумано "упаковано"... Це ганьба, замість того, щоб встати на захист громадян країни, він применшує важливість всієї справи і відкриває ворота для дезінформаційних кампаній", – сказала вона.

У той же час, спікер палати депутатів Радек Вондрачек заявив, що не почув у недільному інтерв'ю Земана чогось нового, такого, що раніше не з'являлося б в медіа. Подібну заяву зробив і лідер партії ODS Петро Фіала.

"Земан міг би сказати все те ж тиждень тому. Ми в абсурдній ситуації – вся країна відчуває полегшення від того, що президент не зайняв позицію, яка відкрито суперечить інтересам Чехії, тільки поставив все під сумнів", – сказав він.

Відео: REUTERS

У свою чергу, віце-прем'єр Ян Гамачек, навпаки, задоволений діями Земана. Він вважає, що президент своїм виступом підтримав дії уряду.

"Він підтвердив, що він поінформований і підтвердив, що підтримує наші кроки. Я задоволений, що вищі посадові особи за ключовими кроками діють злагоджено", – повідомив він.

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Нагадаємо, що 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів ГРУ під дипломатичним прикриттям.

Раніше ми повідомляли, що в Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце на південному сході країни, які відбулися 16 жовтня 2014 року, в результаті загинули дві людини.

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