Столтенберг: Ми вирішили, що Україна стане членом НАТО

У НАТО зазначили, що у України зараз набагато вища оборонна спроможність, ніж була в 2014 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг фото: Колаж "Сьогодні"

НАТО ухвалило рішення про прийняття України та Грузії до свого складу. Про це заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, пише ТАРС .

За його словами, терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені.

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"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи. У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але ми не встановлювали коли саме", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в України зараз набагато вища оборонна спроможність, ніж була у 2014 році.

Також він наголосив, що принципи колективної оборони поширюються лише на держави-члени НАТО, а Київ поки що не входить до Альянсу.

Столтенберг зазначив, що рішення про прийняття до НАТО – питання України та 30 держав – учасниць Організації Північноатлантичного договору.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що терпінню Росії з стосовно дій Заходу прийшов кінець.

"Нашому терпінню прийшов кінець. Ми дуже терплячі, знаєте, що ми довго запрягаємо. Запрягали ми дуже довго, ось зараз уже час нам їхати. Ось чекаємо, коли ямщик на тому візку нам відповість конкретно на наші пропозиції", – сказав Лавров на прес -конференції.

Росія боїться вступу України до НАТО

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виключив масштабної війни у Європі , якщо Україну приймуть до НАТО

Ультиматум РФ з НАТО

У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.

У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг викрив Путіна на брехні . Він заявив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід.