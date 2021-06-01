Країна перетворилася на в'язницю. Глава МЗС Литви закликав Лукашенка піти

Протести в Білорусі. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка скласти повноваження.

Реклама

Про це литовський міністр заявив у Twitter.

"Білоруський диктатор Лукашенко не задоволений більш ніж 400 політв'язнями. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає однією великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Іди – і залиш свій народ!" – написав Габріелюс.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Литовської Республіки, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, примусово перерваним 23 травня владою Білорусі, почала досудове розслідування інциденту з "захопленням літака".

Міністерство закордонних справ Литви рекомендує своїм громадянам не відвідувати Білорусь.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську