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Країна перетворилася на в'язницю. Глава МЗС Литви закликав Лукашенка піти

1 червня, 21:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Литовський міністр закликає невизнаного президента Білорусі покинути свій пост

Протести в Білорусі. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Протести в Білорусі. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка скласти повноваження.

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Про це литовський міністр заявив у Twitter.

"Білоруський диктатор Лукашенко не задоволений більш ніж 400 політв'язнями. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає однією великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Іди – і залиш свій народ!" – написав Габріелюс.

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Нагадаємо, Генеральна прокуратура Литовської Республіки, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, примусово перерваним 23 травня владою Білорусі, почала досудове розслідування інциденту з "захопленням літака".

Міністерство закордонних справ Литви рекомендує своїм громадянам не відвідувати Білорусь.

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