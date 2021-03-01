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Дивна та абсурдна: у Чехії показали виставу, написану ШІ (відео)

1 березня, 18:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

П'єсу, за якою зробили постановку, створила програма компанії OpenAI

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска OpenAI, яка раніше доклала руку до створення "суперкомп'ютера", стала автором першої п'єси, повністю створеної штучним інтелектом.

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Про це повідомляє Sciencemag.

В результаті роботи програми GPT-2 з'явився на світ сценарій спектаклю "ШІ: коли робот пише п'єсу". Це 60-хвилинна зарисовка із життя робота, який пізнає світ людей, зокрема закони суспільства, людські емоції і смерть.

"Це своєрідний футуристичний "Маленький принц", – ділиться враженнями чеський драматург і керівник проєкту Давид Кошняк.

GPT-2 становить комп'ютерну модель, призначену для генерації тексту способом вилучення інформації з її величезного сховища в інтернеті. Цю саму технологію раніше використовували для написання фейкових новин, оповідань та віршів.

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Але п'єсу в такий спосіб створили вперше. Для цього вчені з Карлового університету в Празі ввели вступне речення для подальшого розвитку сюжету: "Вітаю, я робот, і я радий запросити вас подивитися п'єсу, яку я написав". Після цього програма самостійно генерує до 1000 слів.

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Втім, сама п'єса виявилася далека від ідеалу: деякі події логічно вибивалися із сюжетної лінії або суперечили іншим. Іноді головний герой "ставав" людиною або міняв стать на жіночу.

Подальше редагування торкнулося близько 10% тексту, проте в підсумку вийшло вісім сценок у вигляді п'ятихвилинних діалогів. Прем'єра вистави пройшла 27 лютого в празькому театрі "Шванда":

Нагадаємо, раніше в Англії футбольний клуб "Бернлі" вирішив відбирати гравців у свою академію за допомогою штучного інтелекту.

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Більше про ШІ в повсякденні дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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Чехія театр робот п'єса штучний інтелект Ілон Маск OpenAI
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