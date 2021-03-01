Дивна та абсурдна: у Чехії показали виставу, написану ШІ (відео)

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска OpenAI, яка раніше доклала руку до створення "суперкомп'ютера", стала автором першої п'єси, повністю створеної штучним інтелектом.

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Про це повідомляє Sciencemag.

В результаті роботи програми GPT-2 з'явився на світ сценарій спектаклю "ШІ: коли робот пише п'єсу". Це 60-хвилинна зарисовка із життя робота, який пізнає світ людей, зокрема закони суспільства, людські емоції і смерть.

"Це своєрідний футуристичний "Маленький принц", – ділиться враженнями чеський драматург і керівник проєкту Давид Кошняк.

GPT-2 становить комп'ютерну модель, призначену для генерації тексту способом вилучення інформації з її величезного сховища в інтернеті. Цю саму технологію раніше використовували для написання фейкових новин, оповідань та віршів.

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Але п'єсу в такий спосіб створили вперше. Для цього вчені з Карлового університету в Празі ввели вступне речення для подальшого розвитку сюжету: "Вітаю, я робот, і я радий запросити вас подивитися п'єсу, яку я написав". Після цього програма самостійно генерує до 1000 слів.

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Втім, сама п'єса виявилася далека від ідеалу: деякі події логічно вибивалися із сюжетної лінії або суперечили іншим. Іноді головний герой "ставав" людиною або міняв стать на жіночу.

Подальше редагування торкнулося близько 10% тексту, проте в підсумку вийшло вісім сценок у вигляді п'ятихвилинних діалогів. Прем'єра вистави пройшла 27 лютого в празькому театрі "Шванда":

Нагадаємо, раніше в Англії футбольний клуб "Бернлі" вирішив відбирати гравців у свою академію за допомогою штучного інтелекту.

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Більше про ШІ в повсякденні дивіться у відеосюжеті:

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