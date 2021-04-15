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Країни ЄС отримають 250 млн доз вакцини Pfizer: названі терміни

15 квітня, 00:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як очікується, вакцини по країнам розподілятимуть пропорційно, залежно від чисельності населення

50 мільйонів додаткових доз американської вакцини від коронавірусу BioNTech / Pfizer отримають країни Європейського союзу.

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Поставки очікуються до кінця червня, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає DW.

Так, з квітня до червня в ЄС мають надійти 250 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Розподіл вакцини між країнами ЄС має відбутися пропорційно до кількості населення в них.

Тим часом доставка першої партії вакцини Pfizer за програмою COVAX знову відкладається, препарат прибуде в країну не 14 квітня, як раніше анонсувалося, а 16 квітня.

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Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, які використовують або будуть використовувати в Україні.

Також повідомлялося, що частина українців на COVID-вакцинацію зареєструють роботодавці.

Крім того, нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про підтвердження поставки в Україну додаткових близько мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech .

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцинація вакцина Pfizer
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