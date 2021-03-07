Страшна ДТП в Польщі: на перевізника писали десятки скарг через хамство водіїв і погані автобуси

Люди не раз скаржилися на сервіс

Власником автобуса, який потрапив у смертельне ДТП в Польщі, є тернопільський перевізник НП Тарас Стецик.

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Як повідомляє ZAXID.NET, він підтвердив інформацію про те, що це саме його автобус потрапив в аварію.

Сайт відгуків про перевізників "забитий" негативними відгуками про цю компанію, а рейтинг становить 2,44 із 5 можливих зірок.

Найчастіше люди скаржилися на водіїв, погані автобуси і недотримання карантинних обмежень.

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Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події було виявлено тіла п’яти загиблих і 39 дюдей, які потребували госпіталізації.

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