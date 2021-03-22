Страсті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив Кабмін Словаччини

У Словаччині продовжує посилюватися політична криза через закулісні домовленості між прем'єр-міністром Ігорем Матовичем і Росією про постачання вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Після того, як РФ поставила словакам першу партію з 2 млн доз своєї вакцини, вже два члени уряду подали у відставку. І не за горами відставка самого прем'єра чи навіть більше – всього уряду.
"Сьогодні" розбирають подробиці кризи, до якої призвела купівля російської вакцини.
Що сталося?
22 березня міністр економіки і лідер партії "Свобода і солідарність" (SAS) Річард Сулік оголосив про складання повноважень – таким чином він виконав вимогу для відставки прем'єр-міністра, повідомляє Aktuality.
Політик також оголосив Матовичу ультиматум: якщо той не піде у відставку і до 24-го березня не буде досягнуто нової коаліційної угоди, двоє інших представників SAS міністр освіти Браніслав Грелінг і глава МЗС Іван Корчок теж складуть повноваження.
"Я йду у відставку з посади міністра економіки. Я вже передав президентові прохання про відставку, і завтра вранці я з нею зустрінуся особисто. Ситуацію потрібно вирішувати терміново", – сказав Сулік.
Раніше він вже допускав вихід своєї партії з коаліції. А без 13 депутатів SAS партії Матовича "Звичайні люди" і другій молодшій політсилі в коаліції – партії "За народ" – не вистачить мандатів для парламентської більшості.
У президента Зузани Чапутової вже заявили, що вранці 23 березня вона прийме прохання про відставку.
Менш ніж за два тижні до цього про свою відставку заявив міністр охорони здоров'я Марек Крайкі. Відмінність лише в тому, що він – представник партії "Звичайні люди", а його відставка була умовою двох молодший партій в коаліції.
Втім, аби не допустити зриву поставок "Супутника V", Матович погодився звільнити Крайкі від обов'язків, лише знайшовши йому заміну.
Не остання відставка
Напередодні прем'єр Матович озвучив готовність самому піти із займаної позиції, щоб врятувати діючий уряд.
Він висловив намір подати у відставку (c призначенням іншого представника його партії) за умови звільнення Річарда Суліка, а також міністра юстиції, спікера парламенту (представники "За народ" Марія Колікова і Юрай Шелига) та голови медичного комітету (Яна Бітті Циганікова, SaS) .
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Крім того, він зажадав скоротити кількість міністерських портфелів у SaS з трьох до двох, а також надати йому самому посаду в Кабміні.
У свою чергу, очільниця "За народ" і міністерка регіональних інвестицій Вероніка Ремішова, а також Марія Колікова пригрозили відставкою з уряду, якщо Ігор Матович залишиться прем'єром. Крім того, Колікова додала: "Коаліція без SAS для мене не має сенсу".
А сама "За народ" опублікувала офіційну заяву, закликавши всі коаліційні партії повернутися до переговорів, і допустила формування чотирьохпартійної коаліції (загалом в парламент Словаччини входять шість політичних партій). Аналогічну ідею підтримує й Сулік.
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