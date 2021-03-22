Страсті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив Кабмін Словаччини

Контракт з Росією занурив країну в затяжну політичну кризу всього через рік після парламентських виборів

У Словаччині продовжує посилюватися політична криза через закулісні домовленості між прем'єр-міністром Ігорем Матовичем і Росією про постачання вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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Після того, як РФ поставила словакам першу партію з 2 млн доз своєї вакцини, вже два члени уряду подали у відставку. І не за горами відставка самого прем'єра чи навіть більше – всього уряду.

"Сьогодні" розбирають подробиці кризи, до якої призвела купівля російської вакцини.

Що сталося?

22 березня міністр економіки і лідер партії "Свобода і солідарність" (SAS) Річард Сулік оголосив про складання повноважень – таким чином він виконав вимогу для відставки прем'єр-міністра, повідомляє Aktuality.

Політик також оголосив Матовичу ультиматум: якщо той не піде у відставку і до 24-го березня не буде досягнуто нової коаліційної угоди, двоє інших представників SAS міністр освіти Браніслав Грелінг і глава МЗС Іван Корчок теж складуть повноваження.

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"Я йду у відставку з посади міністра економіки. Я вже передав президентові прохання про відставку, і завтра вранці я з нею зустрінуся особисто. Ситуацію потрібно вирішувати терміново", – сказав Сулік.

Раніше він вже допускав вихід своєї партії з коаліції. А без 13 депутатів SAS партії Матовича "Звичайні люди" і другій молодшій політсилі в коаліції – партії "За народ" – не вистачить мандатів для парламентської більшості.

У президента Зузани Чапутової вже заявили, що вранці 23 березня вона прийме прохання про відставку.

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Менш ніж за два тижні до цього про свою відставку заявив міністр охорони здоров'я Марек Крайкі. Відмінність лише в тому, що він – представник партії "Звичайні люди", а його відставка була умовою двох молодший партій в коаліції.

Втім, аби не допустити зриву поставок "Супутника V", Матович погодився звільнити Крайкі від обов'язків, лише знайшовши йому заміну.

Відео: Сьогодні

Не остання відставка

Напередодні прем'єр Матович озвучив готовність самому піти із займаної позиції, щоб врятувати діючий уряд.

Він висловив намір подати у відставку (c призначенням іншого представника його партії) за умови звільнення Річарда Суліка, а також міністра юстиції, спікера парламенту (представники "За народ" Марія Колікова і Юрай Шелига) та голови медичного комітету (Яна Бітті Циганікова, SaS) .

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Крім того, він зажадав скоротити кількість міністерських портфелів у SaS з трьох до двох, а також надати йому самому посаду в Кабміні.

У свою чергу, очільниця "За народ" і міністерка регіональних інвестицій Вероніка Ремішова, а також Марія Колікова пригрозили відставкою з уряду, якщо Ігор Матович залишиться прем'єром. Крім того, Колікова додала: "Коаліція без SAS для мене не має сенсу".

А сама "За народ" опублікувала офіційну заяву, закликавши всі коаліційні партії повернутися до переговорів, і допустила формування чотирьохпартійної коаліції (загалом в парламент Словаччини входять шість політичних партій). Аналогічну ідею підтримує й Сулік.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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