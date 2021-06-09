Суд ЄС зняв з Януковича застарілі санкції. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що це означає

Віктор Янукович вже вдруге домігся анулирования застарілих санкцій ЄС, ми з'ясували як діє процедура і що далі чекати екс-президенту

З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу задовольнив позови колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра і скасував санкції, які діяли проти них з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року. Про це заявили в прес-службі суду.

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В Єврокомісії тим часом заявили, що діючі санкції проти Януковичів, які полягають в замороження активів, зберігаються.

Це не перший прецедент

11 липня 2019 року Cуд Європейського Союзу (вища ланка в судовій владі ЄС) скасував санкції, накладені на Януковича, його сина і ще п'ять екс-чиновників в 2016-2018 роках

Чому скасовують застарілі санкції?

Цього разу, як і в 2019 році суд прийшов до висновку, що Рада ЄС перед прийняттям свого рішення про санкції не впевнився, чи отримали Януковичі можливість використовувати право на захист в українських судах.

Як діє процедура?

Санкції проти Януковича і його оточення діють один рік. Щорічно в березні Рада ЄС продовжує їх. Тому кожен раз екс-чиновникам зі списку санкцій доводиться подавати окремий позов. Як показує практика, суд не встигає розглянути позов, до того, як санкції знову продовжать.

Чи є можливість зняти санкції?

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Санкції вперше ввели в 2014 році. Відтоді Рада ЄС кілька разів скорочувала список санкцій. Наприклад, в березні санкції зняли з колишнього прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Таке рішення глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив тим, що у нас в країні дуже повільно йде розслідування по колишнім чиновникам.

За його словами, зараз перед правоохоронними органами стоїть завдання прискорити роботу, щоб давати ЄС доказову базу для продовження санкцій.

Чи зможе Янукович піти з-під санкцій?

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі. Вирок вступив в чинності 2 жовтня 2020.

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Також проти Януковича відкриті кримінальні справи про узурпації влади і державній зраді через підписання Харківських угод.

У такій ситуації йому буде вкрай складно домогтися зняття санкцій ЄС.